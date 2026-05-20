في لافتة إنسانية، أهدى المدير الفني لنادي الزمالك، معتمد جمال، الدوري المصري الممتاز، إلى روح نجم القلعة البيضاء الراحل، محمد صبري.

معتمد جمال يهدي الدوري إلى محمد صبري

وعلق جمال بعد المباراة: "أهدي الدوري إلى محمد صبري نجم الزمالك الراحل، ولروح والدي".

وفاز الأبيض على نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في مباراة الجولة الأخيرة بالدوري المصري، ليتوج بالبطولة رقم 15 في تاريخه.

ورحل صبري في نوفمبر الماضي 2025، أثناء قيادته سيارته في التجمع الخامس إذ فقد السيطرة على التحكم في السيارة.

أرقام محمد صبري مع الزمالك

ووالد صبري في 7 إبريل1974، بمدينة بلبيس بالشرقية، وشارك لأول مرة مع الأبيض تحت قيادة المدير الفني محمود الجوهري عام 1994.

وأحرز النجم الراحل هدفا في حارس مرمى الأهلي وقتها، أحمد شوبير.

ورفع صبري 15 بطولة مع القلعة البيضاء قبل أن يعتزل عام2004.

واحترف قبل الاعتزال في الكاظمة الكويتي وبعد عودته لعب لنادي الاتحاد السكندري.

ويمكنك الإطلاع على ألبوم صور نادرة من مسيرة النجم الراحل مع القلعة البيضاء وزوجته، في الاعلي:

