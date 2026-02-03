إعلان

متحدث الحكومة: خطوات لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب : مصراوي

11:53 م 03/02/2026

المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء

كتبت -داليا الظنيني :
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم ركز بشكل محوري على تسريع وتيرة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير القطاع الطبي في مصر.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن العمل جارٍ حالياً لربط كافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ضمن شبكة رقمية واحدة، بالتوازي مع تكثيف البرامج التدريبية للعاملين لتمكينهم من التعامل مع المنظومة التكنولوجية الجديدة بكفاءة عالية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الرقمنة الشاملة هي الخطوة الحاسمة لإتمام المرحلة الأولى من المشروع والتمهيد للانطلاق نحو المرحلة الثانية، كاشفاً أن الاجتماع تطرق بشكل خاص إلى الترتيبات الجارية لإدراج محافظة المنيا ضمن المنظومة قريباً.

وذكر أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء عمليات الربط الإلكتروني في أسرع وقت ممكن، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومميكنة تليق بالمواطن المصري وتلبي احتياجاته الصحية.

وأشار إلى أن الهدف من الربط التقني بين الوحدات الطبية والمستشفيات هو بناء قاعدة بيانات صحية دقيقة لكل مواطن، مما يسهل على الأطباء الاطلاع على التاريخ المرضي للمريض بدقة وسرعة.


ونوه أن توافر هذه البيانات يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة، ويضمن توفير أفضل سبل العلاج للمواطنين في كافة المحافظات التي تشملها المنظومة.

التأمين الصحي الشامل محمد الحمصاني وزارة الصحة مصطفى مدبولي

