5 صور لمحمد النني مع زوجته الثانية ونجلهما

كتب : مصراوي

02:25 ص 08/01/2026
شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

ونشرت البلوجر المغربية حنان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" أيضًا، صورة لزوجها رفقة نجله وكتبت: "ماشاء الله".

وتعد البلوجر المغربية حنان، من أشهر زوجات نجوم كرة القدم، حيث اعتادت على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور لها ولعائلتها باستمرار.

ويذكر أن محمد النني يعيش رفقة زوجته الثانية، حاليا في الإمارات، حيث تواجد في فريق الجزيرة الإماراتي.

والجدير بالذكر، أن النني كان قد انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، في يوليو من عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

النني ونجله زوجة النني الثانية محمد النني وزوجته منتخب مصر

