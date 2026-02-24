إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:42 ص 24/02/2026

سعر اليورو

انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.11 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و56.36 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

بنك مصر: 56.17 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و56.42 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.17 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و56.42 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.17 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و56.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.18 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و56.44 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

