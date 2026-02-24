ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4690 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250044 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 5180 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.