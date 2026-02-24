إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

10:41 ص 24/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4690 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8040 جنيهًا للجرام.

اقرأ ايضًا:

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250044 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ ايضًا:

هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 5180 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
أخبار وتقارير

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان