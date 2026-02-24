تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.71 جنيهًا للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.