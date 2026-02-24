تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.71 جنيهًا للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.