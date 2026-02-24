إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

10:50 ص 24/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.71 جنيهًا للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار بنك مصر بنك القاهرة البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان