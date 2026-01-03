أول صورة من حفل زفاف لاعب الزمالك
كتب : هند عواد
احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بزفافه اليوم السبت 3 يناير 2026.
ونشر دونجا صورته مع زوجته، من حفل زفافهما وهما يرتديان "فستان وبدلة"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله".
وكان نجم وسط نادي الزمالك، أعلن في أكتوبر الماضي خطوبته، من خلال الاحتفال بحفل خطوبته بحضور عدد نجوم نادي الزمالك.
