كأس الأمم الأفريقية

السنغال

2 1
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

برايتون

2 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

أول صورة من حفل زفاف لاعب الزمالك

كتب : هند عواد

07:05 م 03/01/2026
احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بزفافه اليوم السبت 3 يناير 2026.

ونشر دونجا صورته مع زوجته، من حفل زفافهما وهما يرتديان "فستان وبدلة"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله".

وكان نجم وسط نادي الزمالك، أعلن في أكتوبر الماضي خطوبته، من خلال الاحتفال بحفل خطوبته بحضور عدد نجوم نادي الزمالك.

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

