أول صورة من حفل زفاف لاعب الزمالك

أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بزفافه اليوم السبت 3 يناير 2026.

ونشر دونجا صورته مع زوجته، من حفل زفافهما وهما يرتديان "فستان وبدلة"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله".

وكان نجم وسط نادي الزمالك، أعلن في أكتوبر الماضي خطوبته، من خلال الاحتفال بحفل خطوبته بحضور عدد نجوم نادي الزمالك.

أقرأ أيضًا:

بيراميدز يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا