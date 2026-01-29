مباريات الأمس
إعلان

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن هانيا الحمامي

كتب : مصراوي

05:57 ص 29/01/2026
تأهلت المصرية هانيا الحمامي إلى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3-2 في مباراة نصف النهائي.

وتواجه الحمامي في نهائي بطولة الأبطال للاسكواش الأمريكية أوليفيا ويفر، التي حققت
الفوز على حساب المصرية نور الشربيني.

وتقام بطولة الأبطال للاسكواش في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

هانيا الحمامي تفوز على نور الشربيني

وحققت هانيا الحمامي الفوز على حساب نور الشربيني في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتضرب موعدا في المباراة النهائية مع الأمريكية أوليفيا ويفر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-5 لهانيا الحمامي، 11-8 لنور الشربيني، 14-12 لهانيا الحمامي، 11-5 لنور الشربيني، 11-7 لهانيا الحمامي

أبرز المعلومات عن هانيا الحمامي بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا

وتبلغ الحمامي من العمر 25 عاما، فهى من مواليد 1 سبتمبر من عام 2000 ودرست التسويق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكدت هانيا في تصريحات تليفزيونية، خلال ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي، أنها كانت تمارس الرياضة منذ طفولتها، حيث كانت تمارس السباحة وجمباز في نادي هليوبوليس، قبل أن تتجه إلى الاسكواش.

وذكرت هانيا الحمامي في تصريحات صحفية سابقة، أن مثلها الأعلى في لعبة الاسكواش هى البطلة المصرية السابقة رنيم الوليلي.

وتحتل هانيا الحمامي في الوقت الحالي، صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش.

وخلال مسيرتها في الاسكواش، حققت الحمامي العديد من البطولات، حيث توجت بلقب بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش عام 2020 في فئة الناشئين، بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2022، وحققت بطولة أوبتاسيا 2025 وبطولة قطر كلاسيك في العام ذاته، والعديد من الألقاب الأخرى.

هانيا الحمامي هانيا الحمامي انستقرام نور الشربيني بطولة الأبطال للإسكواش بأمريكا من هي هانيا الحمامي صور هانيا الحمامي

