تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط بعد الفوز على وادي دجلة، إلى النقطة رقم 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق وادي دجلة إلى النقطة رقم 23 في المركز الرابع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز الأهلي على حساب نظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري.

ويمكنكم متابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز الأهلي على حساب وادي دجلة ومع أداء اللاعبين، من خلال الاطلاع على الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر، لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

