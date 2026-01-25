مروان عثمان.. محمد النني ينشر صورا والجمهور يعلق بكوميديا

حسام عاشور يشارك متابعيه صورة مع شقيقته

نشر محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة له.

وشارك النني متابعيه مجموعة من الصور برفقة حصانه، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث جاءت من أبرز التعليقات: "عالمي".

كما علق عدد من الجمهور بتشبيهه بمروان عثمان، لاعب النادي الأهلي الحالي، مؤكدين وجود شبه كبير بينهما.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.