"طبيبة".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة وائل جمعة

كتب : مصراوي

06:14 ص 25/01/2026
    وائل جمعة وزوجته
    وائل جمعة في المتحف المصري (2)
    وائل جمعة في المتحف المصري (3)
    وائل جمعة في المتحف المصري (1)
    وائل جمعة في المتحف المصري (6)
    وائل جمعة في المتحف المصري (8)
    وائل جمعة في المتحف المصري (4)
    وائل جمعة في المتحف المصري (7)
    وائل جمعة وابنته حبيبة
    وائل جمعة وابنته حبيبة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة رفقة أفراد عائلته (11) (1)
    وائل جمعة رفقة أفراد عائلته (16) (1)

خطف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وائل جمعة، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره رفقة محمد أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس".

ولفت الثنائي أبو تريكة وجمعة الأنظار بشكل كبير، حيث دخل الثنائي في وصلة ضحك قوية على الهواء، خلال التواجد في الاستديو التحليلي عبر قناة "بي إن سبورتس"، مما يدل على علاقة الصداقة القوية التي تربط بين الثنائي.

ولا يوجد أي شك على أن الثنائي يتمتعان بجماهيرية كبيرة في الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز نجوم الكرة المصرية طوال تاريخها.

ومع الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها الصخرة وائل جمعة، بات الكثير من الجماهير يبحثون من خلال المواقع المختلفة عن كافة المعلومات الخاصة به، ليس على الحياة الرياضية فقط ولكن بجانب حياته العائلية وأبرز المعلومات عن زوجته، خاصة في ظل قلة المعلومات المتوفرة عنها.

أبرز المعلومات عن زوجة وائل جمعة

وزوجة وائل جمعة نجم دفاع الأهلي والمنتخب المصري السابق تدعى سالي، وهى طبيبة بيطرية وسبق لها العمل في هذا المجال.

ووائل جمعة لديه 4 أبناء من زوجته سالي، وهم: "حبيبة، أحمد، مليكة ومالك".

وزوجة وائل جمعة لا تفضل الظهور، حيث لا تشاركه الكثير من الأحداث والمناسبات وقليلة الظهور بشكل كبير.

وحبيبة هى أكبر أبناء نجم الكرة، المصرية السابق، تخرجت من جامعة ليفربول قسم القانون.

