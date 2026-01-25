مباريات الأمس
بعد ظهورها مع مبابي.. من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا خطيبة كريستيانو رونالدو؟

كتب – محمد عبد السلام

05:00 ص 25/01/2026
خطفت إيفانا رودريجيز الأنظار بعد ظهورها في صورة جمعتها بالنجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد كيليان مبابي، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتادت إيفانا الظهور برفقة شقيقتها جورجينا رودريجيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب حضورها المتكرر لمباريات ريال مدريد، فريقها المفضل، كما تشارك متابعيها لحظات من حياتها العائلية مع زوجها وأطفالها.

من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو؟

إيفانا رودريجيز متزوجة من كارلوس جارسيا، وهو فنان تشكيلي إسباني، ولديها طفلتان هما دافني، وتبلغ من العمر عاما واحدا، وديفا التي تبلغ أربع سنوات.

ودرست إيفانا علم النفس، كما حصلت على درجة البكالوريوس في تعليم اللغة الإنجليزية.

وتعمل حاليا صانعة محتوى (بلوجر)، ويتابعها عبر حسابها على "إنستجرام" نحو 836 ألف متابع.

إيفانا رودريغيز شقيقة جورجينا رودريجز كريستيانو رونالدو زوج اخت جورجينا كيليان مبابي

