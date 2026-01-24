"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد يانج أفريكانز عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع فوز النادي الأهلي على حساب يانج أفريكانز، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ولمشاهدة تفاعل الجماهير مع فوز الأهلي على يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا أمس، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

