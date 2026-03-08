هجوم بطائرات مسيرة يستهدف خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، تعرض خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة.



قال الجيش الكويتي في بيان على حسابه في "إكس": "تعاملت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت أجواء البلاد".

وأضاف البيان: "تعرضت خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية".

كانت وزارة الدفاع الكويتية قد قالت في وقت سابق من فجر الأحد: "تصدّت القوات المسلحة الكويتية منذ فجر السبت الموافق 7 مارس 2026 لموجةٍ من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت أجواء البلاد".

أوضحت أن الدفاعات الجوية الكويتية "تعاملت مع عدد 7 طائرات مسيّرة في شمال وجنوب البلاد، وقد خلّفت هذه الهجمات الغاشمة أضرارا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا"، وفقا لسكاي نيوز.