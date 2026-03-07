إعلان

السعودية تصدر قراراً بإيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين |ما القصة؟

كتب : د ب أ

07:18 م 07/03/2026

الحج والعمرة

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، إيقاف أربع شركات من شركات تقديم الخدمة، بعد رصد عدد من المخالفات المرتبطة بتنظيم خدمات المعتمرين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة التزام مقدمي الخدمة بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن المخالفات المرصودة تمثلت في تقديم كشوفات تفويج غير صحيحة من قبل شركتين، فيما لم تلتزم شركتان أخريان بتسكين المعتمرين وفق الترتيبات المعتمدة؛ في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة بشكل فوري، بما يضمن حفظ حقوق ضيوف الرحمن ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، مبينةً أن ذلك يأتي امتداداً لحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات النظامية أو التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه، داعيةً جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق الترتيبات المعتمدة.

وزارة الحج والعمرة السعودية شركات العمرة رؤية السعودية 2030 حقوق المعتمرين السعودية شركات السياحة

