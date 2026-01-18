مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

01:17 ص 18/01/2026
  • عرض 14 صورة
أنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالهزيمة على يد منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفقد منتخب مصر فرصة الحصول على المركز الثالث بالبطولة والحصول على الميدالية البرونزية، بعدما تلقى الهزيمة أمام نيجيريا أمس.

وكان منتخب مصر فقد فرصة المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تلقى الهزيمة أمام منتخب السنغال، في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ولمتابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة منتخب مصر وأداء اللاعبين في البطولة، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

والجدير بالذكر، أن مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، ستقام اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي منتخب مصر

"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر ونيجريا مصر ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

