لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

أنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالهزيمة على يد منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفقد منتخب مصر فرصة الحصول على المركز الثالث بالبطولة والحصول على الميدالية البرونزية، بعدما تلقى الهزيمة أمام نيجيريا أمس.

وكان منتخب مصر فقد فرصة المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تلقى الهزيمة أمام منتخب السنغال، في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ولمتابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة منتخب مصر وأداء اللاعبين في البطولة، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

والجدير بالذكر، أن مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، ستقام اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

