خطفت إيمان خلاد زوجة حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الأنظار بشكل كبير خلال تواجدها أمس لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقاد بونو منتخب بلاده، بعدما حقق الفوز على حساب نيجيريا أمس، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليساهم في تأهل أسود الأطلس إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتألق بونو أمس في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلتي ترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع منتخب السنغال في المباراة النهائية.

أبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو

وزوجة حارس المرمى المغربي، تدعى إيمان خلال وهى مغربية ولدت في مدينة سلطات المغربية في عام 1992.

وبدأت علاقة بونو وزوجته إيمان، منذ عام 2016، حينما كان يتواجد النجم المغربي في الدوري الإسباني.

ورزق بونو من زوجته إيمان، بمولودهما الأول "إسحاق"، في عام 2020.

وتعرف إيمان بحرصها الدائم على دعم زوجها في مختلف المسابقات والمنافسات، هو ما ظهر خلال تواجدها في العديد من المباريات التي يشارك بها زوجها، منها تواجدها في قطر عام 2022، لدعم زوجها في المونديال.

كما أن إيمان، تعرف بحبها للموضة بشكل مستمر، وهو ما يظهر من خلالها مشاركتها العديد من الصور لأحدث الأزياء الخاصة بعالم الموضة.