مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب

كتب : مصراوي

04:00 ص 15/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو وزوجته 1 (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو مع زوجته وعائلته (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو مع زوجته وعائلته (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة ياسين بونو (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو (1)
  • عرض 21 صورة
    المغربي ياسين بونو
  • عرض 21 صورة
    الحارس المغربي بونو
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 21 صورة
    لفتة لياسين بونو
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو (4)
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو رجل مباراة الهلال
  • عرض 21 صورة
    ياسين بونو لاعب الهلال (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت إيمان خلاد زوجة حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الأنظار بشكل كبير خلال تواجدها أمس لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقاد بونو منتخب بلاده، بعدما حقق الفوز على حساب نيجيريا أمس، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليساهم في تأهل أسود الأطلس إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتألق بونو أمس في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلتي ترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع منتخب السنغال في المباراة النهائية.

أبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو

وزوجة حارس المرمى المغربي، تدعى إيمان خلال وهى مغربية ولدت في مدينة سلطات المغربية في عام 1992.

وبدأت علاقة بونو وزوجته إيمان، منذ عام 2016، حينما كان يتواجد النجم المغربي في الدوري الإسباني.

ورزق بونو من زوجته إيمان، بمولودهما الأول "إسحاق"، في عام 2020.

وتعرف إيمان بحرصها الدائم على دعم زوجها في مختلف المسابقات والمنافسات، هو ما ظهر خلال تواجدها في العديد من المباريات التي يشارك بها زوجها، منها تواجدها في قطر عام 2022، لدعم زوجها في المونديال.

كما أن إيمان، تعرف بحبها للموضة بشكل مستمر، وهو ما يظهر من خلالها مشاركتها العديد من الصور لأحدث الأزياء الخاصة بعالم الموضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة ياسين بونو منتخب المغرب ياسين بونو ياسين بونو وزوجته كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين
مصراوي ستوري

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملًا عسكريًا سريعًا وحاسمًا ضد إيران وألا يتسبب
شئون عربية و دولية

ترامب يبلغ فريقه: أريد عملًا عسكريًا سريعًا وحاسمًا ضد إيران وألا يتسبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان