"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

04:34 ص 11/01/2026
    مرموش ووالد خطيبته (3)
    مرموش ووالد خطيبته (2)
    مرموش ووالد خطيبته (7)
    مرموش ووالد خطيبته (4)
    مرموش ووالد خطيبته (1)
    مرموش ووالد خطيبته (9)
    مرموش ووالد خطيبته (6)
    مرموش ووالد خطيبته (5)
    مرموش (4) (1)

خطف عمر مرموش نجم منتخب مصر الأنظار بشكل كبير، عقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، التي أقيمت أمس في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر مرموش رفقة والد خطيبته داخل فندق إقامة منتخب مصر، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار، حيث ظهر وهو يتبادل التحية معه، كما حرص حسام حسن مدرب الفراعنة على تحية والد خطيبة مرموش.

وساهم مرموش في فوز منتخب مصر على كوت ديفوار أمس، بعدما سجل هدف الفراعنة الأول، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين.

ويستعد المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة، لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار

زكي عبد الفتاح لمصراوي: لعبنا على قدر إمكانياتنا ضد كوت ديفوار والظروف ساعدتنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش عمر مرموش ووالد خطيبته كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال

