شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على عصام الحضري وأحمد حسن، ودعم عائلة حسام حسن لمنتخب مصر.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

فوز سهل لمنتخب مصر على إثيوبيا يقربه من كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على ضيفه الإثيوبي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فرص مصر في التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا

اقترب منتخب مصر من حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب إثيوبيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لقطة مثيرة للجدل لزيزو عقب استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا

أثارت لقطة ظهر بها أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، خلال استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا الجدل بعدما لم تُظهر مصافحته للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مرتضى منصور يهاجم أحمد حسن وعصام الحضري بعد فوز مصر على إثيوبيا

هنّأ المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك ، منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

7 صور لزوجة حسام حسن وابنته من مباراة مصر وإثيوبيا

نشرت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، صوراً لها برفقة والدتها وجانب من عائلتها من أجواء مباراة مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

8 صور ترصد طلبًا غير معتاد لمحمد الشناوي خلال مباراة مصر وإثيوبيا

طلب حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي من حكم المباراة التي جمعتهم بنظيره الإثيوبي بإزالة الكاميرات المثبتة خلف المرمى في مشهد غير معتاد منه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سبب عدم تواجد نجم خط وسط النادي الأهلي إمام عاشور رفقة المنتخب في مباراة إثيوبيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

