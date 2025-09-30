مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

9 1
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

1 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

زوجة حسام عاشور تعلن انفصالهما بهذا المنشور (صور)

كتب - يوسف محمد:

03:27 ص 30/09/2025
أعلنت سارة أحمد زوجة نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور منذ دقائق قليلة، انفصالها عن زوجها بشكل رسمي من خلال منشور عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

وجاء خبر انفصال عاشور عن زوجته مفاجأة كبيرة للجماهير، حيث كان قائد الأحمر السابق يحتفل منذ ساعات قليلة بفوز فريقه على الزمالك في الدوري.

وفي سياق آخر كان عاشور احتفل من خلال منشور عبر حسابه على إنستجرام منذ قليل، بفوز الأهلي على الزمالك بثنائية في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عاشور وزوجته زوجة حسام عاشور انفصال حسام عاشور عن زوجته حسام عاشور

