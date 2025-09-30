تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

أعلنت سارة أحمد زوجة نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور منذ دقائق قليلة، انفصالها عن زوجها بشكل رسمي من خلال منشور عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

وجاء خبر انفصال عاشور عن زوجته مفاجأة كبيرة للجماهير، حيث كان قائد الأحمر السابق يحتفل منذ ساعات قليلة بفوز فريقه على الزمالك في الدوري.

وفي سياق آخر كان عاشور احتفل من خلال منشور عبر حسابه على إنستجرام منذ قليل، بفوز الأهلي على الزمالك بثنائية في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري المصري.