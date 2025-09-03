"اهدى شوية".. أحمد حسن يهاجم شوبير

كتب - محمد القرش:

هاجم أحمد حسن النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، الإعلامي أحمد شوبير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء".

وأضاف: "لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري، ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان، لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وواصل: "لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي".

وزاد: "كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده، ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه!!".

واختتم: "كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين".