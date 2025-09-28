مباريات الأمس
"على أنغام ضي"..شيكابالا ينشر صورة مع محمد منير

كتب - نهى خورشيد

07:02 م 28/09/2025

شيكابالا مع إبراهيم فايق (2)_4

شارك محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورة له برفقة النجم محمد منير من حفل زفاف ابنة شقيقته.

ونشر شيكابالا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما على أنغام أغنية "ضي".

والجديد بالذكر أن شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد حصد الزمالك لقب كأس مصر الأخير على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وبعد اعتزاله، اتجه شيكا للعمل في برنامج "الكورة مع فايق" عبر شبكة قناة "MBC”, بجانب توليه منصب رئيس نادي "G Football Club".

شيكابالا ومحمد منير

