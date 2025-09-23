ستوري نجوم كرة القدم.. بركات وشيكابالا.. الحضري في الجيم.. وحسام عاشور

علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي، على تعادل الفارس الأبيض اليوم أمام نظيره الجونة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

الزمالك وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الجونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أداء سيئ فى الشوط الثاني، تبديلات غير مجدية، إهدار نقطتين قبل أهم مباراة فى الدورى".

وأضاف: "شيكو بانزا، نازل يهرج، خروج دونجا كشف الفريق، حاجة صعبة جدا".

واختتم: "الأهم فى الموضوع، هو الاستفادة من الأخطاء والاستعداد للقادم، خلف الزمالك على طول الخط إن شاء الله".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلي، في قمة مباريات الدوري المصري، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

