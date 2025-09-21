كتب - محمد عبد السلام:

في عالم الرياضة، كثير من اللاعبين يبدؤون رحلتهم بشغف كبير وحب عميق لكرة القدم، حيث يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح على المستطيل الأخضر، لكن هناك فئة مميزة من هؤلاء الرياضيين الذين قرروا فيما بعد أن يحلقوا في سماء مختلفة، ليست الملعب بل عالم الفن والأضواء، تركوا كرة القدم وراءهم ليخوضوا تجارب جديدة في التمثيل والغناء، مستفيدين من الشهرة التي اكتسبوها وأسلوبهم الخاص في التعبير عن أنفسهم بطرق أخرى، هؤلاء النجوم أثبتوا أن الشغف يمكن أن يأخذ الإنسان في مسارات متنوعة، وأن المواهب لا تقتصر على مجال واحد فقط.

مرت حياة عدد من لاعبي كرة القدم المصريين بمسيرة مهنية ناجحة داخل أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، حيث حققوا نجاحات كبيرة في الملاعب، وبعضهم تجاوز حدود الوطن وخاض تجربة الاحتراف في الخارج، ومع ذلك، كان شغفهم بالفن أقوى من حبهم لكرة القدم، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار مصيري بتحويل مسار حياتهم المهنية نحو عالم التمثيل والغناء، ليبرعوا فيه كما برعوا في لعب كرة القدم وفي هذا التقرير نبرز لكم أبرز اللاعبين الذين تركوا كرة القدم وذهبوا لعالم الفن.

نور الشريف



بدأ النجم الراحل نور الشريف مسيرته كلاعب في صفوف ناشئي نادي الزمالك، ضمن جيل العمالقة مثل حمادة إمام ويكن حسين، رغم موهبته الكروية، اختار نور الشريف الانطلاق في عالم المسرح والتمثيل، وترك بصمة بارزة في السينما المصرية من خلال أعمال مثل فيلم "غريب في بيتي" الذي جسد فيه شخصية لاعب كرة قدم يدعى "شحاتة أبو كف".

أحمد صلاح حسني

النجم أحمد صلاح حسني بدأ حياته كلاعب كرة قدم بمركز المهاجم في النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولعب في عدة أندية بالدوريات الألماني، السويسري، التركي، والصيني. لكنه ترك كرة القدم في 2008، واتجه أولًا للتلحين الموسيقي، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء مثل عمرو دياب ومحمد حماقي، قبل أن يحقق نجاحًا في مجال التمثيل، بدءًا من مسلسل "شربات لوز".

أحمد السقا



بدأ الفنان أحمد السقا مسيرته كلاعب في فريق الناشئين بالنادي الأهلي، حيث وصل إلى فريق تحت 16 سنة، قبل أن يتحول بشكل نهائي إلى عالم التمثيل ويصبح من أبرز نجوم الشاشة.



محمد فؤاد



المطرب الكبير محمد فؤاد كان لاعبًا في ناشئي الأهلي، لكنه فضل التوجه إلى عالم الفن والغناء، وحقق نجاحًا واسعًا على مدار سنوات.

يوسف الشريف



الفنان يوسف الشريف، الذي شارك في فيلم "العالمي" الذي جسد فيه موهبة كروية، كان لاعبًا في نادي الجلاء قبل أن ينتقل إلى الأهلي ثم إلى عالم التمثيل.

تامر حسني



النجم تامر حسني بدأ كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي، لكن شغفه بالغناء والتمثيل قاده إلى النجومية في مجالي الفن والموسيقى.

أحمد فهمي



كان لاعبًا في الأهلي منذ صغره وتدرب تحت قيادة فوزي سكوتي، قبل أن ينتقل للزمالك والصيد والشرقية للدخان، لكنه خسر فرصته في الاحتراف الكروي، فاختار التمثيل الذي برع فيه لاحقًا.

حسن شاكوش



مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كان لاعب كرة قدم في أندية مثل الإسماعيلي والمصرية للاتصالات والداخلية، ثم الأهلي، لكنه قرر ترك الكرة والتفرغ لمهنة الغناء.

كريم فهمي



لعب كريم فهمي في فرق الزمالك والأهلي، وشارك في منتخب الناشئين، قبل أن يختار التمثيل ويصبح من نجوم الكوميديا في السينما والتلفزيون.

