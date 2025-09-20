كتبت - هند عوّاد:

أثار ظهور محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، في منهج يدرس للصف الأول الإعدادي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبيّن أن هذا الكتاب لا يندرج ضمن المنهج الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إذ أعدّه أحد المعلمين كمرجع خارجي للطلاب، وسبق شيكابالا العديد من نجوم كرة القدم.

محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، كان أبرز اللاعبين الذين تم إدراجهم في المناهج التعليمية، وقالت نوال شلبي، مدير المركز القومي للمناهج، في تصريحات سابقة لمصراوي: "إضافة محمد صلاح في المناهج التعليمية، ضمن نماذج مضيئة ومشرّفة وملهمة كقدوة للطلاب في المدارس".

وأضافت:"لمسيرة اللاعب كإحدى الشخصيات الرياضية الناجحة والمتميزة في مجاله، كما تم عرض مسيرة اللاعب الناجحة والصفات الشخصية والجسمانية التي أدّت إلى نجاحه وتميّزه، في مناهج الصف الأول الإعدادي، إضافةً إلى عرضه كبطل وقدوة في الاهتمام بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده، في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي".

وأوضحت: "تدريس مسيرة اللاعب في الصف الأول الإعدادي جاء في الوحدة الثالثة من كتاب اللغة الإنجليزية، وتناول الموضوع وصفًا لمسيرة اللاعب محمد صلاح الناجحة كنجم كرة قدم، وشخصيته التي تجعل منه قدوة للشباب"، موضحةً أنه: "في كتاب اللغة الإنجليزية المقرّر على الصف الثاني الإعدادي، تضمنت سيرة اللاعب محمد صلاح في الوحدة الثالثة".

وجاء حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة، في سؤال بامتحان اللغة الإنجليزية بنصف العام للصف الأول الثانوي، بمنطقة المنتزه بمدينة الإسكندرية، والأمر نفسه بالنسبة لمدرب منتخب مصر الراحل محمود الجوهري، ومؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق.

