"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها موقف النادي الأهلي من رحيل إمام عاشور بعد تصريحات وكيله، وتحقيق محمد صلاح لاعب ليفربول لإنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"5 وجبات وتجنب 3 أطعمة يعشقها".. مكونات البرنامج الغذائي لمحمد صلاح

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، يُعرف بقدرته الفائقة على الحفاظ على مستوى بدني وذهني متميز على مدار الموسم، وهو ما جعله واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم ثباتًا وتألقًا في السنوات الأخيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد تصريحات وكيله".. مصدر بالأهلي يوضح موقف النادي من رحيل إمام عاشور

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على ما يثار خلال الساعات الماضية، حول وجود العديد من العروض لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأول تاريخيا".. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

لا يزال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يواصل هوايته المفضلة وهى تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لسفر شقيقه".. الزمالك يحدد موعد جديد لتجديد عقد حسام عبد المجيد

أعلن الإعلامي جمال الغندور أن إدارة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة جون إدوارد، ستعقد جلسة حاسمة مع المدافع حسام عبد المجيد خلال الشهر المقبل من أجل تجديد عقده وتعديل القيمة المالية التي يتقاضاها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

" 3 صدامات وتهديد متبادل".. التسلسل الزمني لأزمات آدم وطني مع الأهلي

عاد اسم آدم وطني، وكيل اللاعبين، لتصدر المشهد داخل الوسط الرياضي المصري من جديد بعد دخوله في سلسلة من الأزمات مع النادي الأهلي، والذي ترتب عليه إعلان مسؤولي القلعة الحمراء بوقف التعامل معه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي

وجه هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، انتقادات حادة للاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا في المباريات الأخيرة بلا روح أو عزيمة أو قدرة على تحمل المسؤولية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تألقه في الملاعب الأوروبية رفقة الريدز، وذلك بعدما تألق أمام أتليتكو مدريد في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"زوجها طبيب".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة بطلة الاسكواش نور الشربيني

ودعت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية عالميا، بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025، من الدور ربع النهائي على يد مواطنتها فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

يغيب نجم خط الوسط إمام عاشور عن فريقه الأهلي المصري لمدة لم تحدد حتى الآن، بسبب إصابة غير رياضية هذه المرة، بعد أن تعافى مؤخراً من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.