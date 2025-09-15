"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده

كتب - محمد عبد السلام:

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، توسيع استثماراته العقارية حول العالم، حيث يملك منازل فاخرة في تركيا وإنجلترا، بالإضافة إلى منزل خاص في مصر.

شركة محمد صلاح للعقارات

محمد صلاح يمتلك شركة استثمارية في المملكة المتحدة باسم "Salah UK Commercial Limited" متخصصة في الاستثمار العقاري وأدوات البناء، بالإضافة إلى تأسيسه شركة "MOS Real Estate" في بداية عام 2021.

فيلا محمد صلاح في تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية، منها صحيفة "تركيا اليوم" و"صباح"، أن محمد صلاح قام مؤخرًا بشراء فيلا فاخرة خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة بودروم الساحلية، حيث قضى عطلته الصيفية قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد.

تقع الفيلا في منطقة "غوندوجان – كوتشوك بوك" الهادئة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون ليرة تركية (حوالي 10 ملايين دولار أمريكي)، وتتميز بإطلالة مباشرة على البحر، شاطئ خاص، حمام تركي، ساونا، منتجع صحي، نادٍ رياضي، قاعة سينما ومكتبة، مما يجعلها من بين أكثر الممتلكات رفاهية في المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد زيارة قام بها صلاح بدعوة من شريكه التجاري أحمد كاركول، حيث أعجب كثيرًا بأجواء المدينة وقرر اقتناء عقار دائم فيها.

قصر محمد صلاح في مانشستر – إنجلترا

في إنجلترا، يقيم محمد صلاح في أحد أرقى منازل مدينة مانشستر، حيث يجمع بين الفخامة المعمارية والراحة العائلية، القصر يمتد على ثلاثة طوابق ويضم مسبحين (خارجي وداخلي)، وحديقة خاصة واسعة، إلى جانب ملعب جري خارجي.

ويحتوي المنزل على جراج خاص لسياراته الفارهة، ومنطقة جلوس خارجية تطل على الفناء الخلفي، وقد شارك صلاح جمهوره مؤخرًا بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يركض مع ابنته مكة في الحديقة، ما يعكس الأجواء العائلية التي يعيشها في المنزل.

فيلا محمد صلاح في مصر

وفي مصر، يمتلك محمد صلاح فيلا خاصة تقع في منطقة التجمع الأول بالعاصمة القاهرة، حيث يحرص على زيارتها بين فترة وأخرى، ويُعتبر هذا المنزل مقرًا له عند تواجده في مصر، ويجمع بين الخصوصية والراحة في بيئة عائلية هادئة.

