يُعرف عن أحمد محسن الظهير الأيسر السابق بصفوف الإسماعيلي الذي يجيد المهام الهجومية هدوئه داخل أرضية الملعب بقدر ما أثاره من الجدل خارج الملعب بالتوازي مع مسيرته الرياضية.

وأعلن أحمد محسن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم في عامه الـ 37 بالتحديد يوم الخميس 11سبتمبر بعد نهاية موسم 2024/25 مع الإسماعيلي عبر تدوينة بحساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسبق وأثار أحمد محسن الجدل خارج الملعب بمنشور تم اتهامه بسببه بالترويج للمراهنات ولكنه أوضح أن نشره لرابط موقع المراهنات كان عن طريق الخطأ بعدما أرسل أحد الأشخاص له رابطًا وبمجرد الضغط عليه تم نشره عبر حساباته لذا حذفه بعد ذلك.

وأثار اللاعب كذلك الجدل حين ظهر خلال الفترة الماضية بجزر المالديف يقضي فترة الإجازة الصيفية رفقة أصدقائه من بينهم الفنانة منة عرفة في وقت كانت الأندية تستعد للموسم الكروي الجديد 2025/26 ولكنه خرج وأوضح قبل يومين اعتزاله الكرة.

ويمكنكم مطالعة الصور عبر الألبوم أعلاه.

