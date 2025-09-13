شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها رفض الأهلي قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لانتخابات النادي المقبلة، وتطبيق اللائحة على محترف الزمالك.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

عضو مجلس إدارة الزمالك ينتقد الخطيب على قراره بعدم الترشح لرئاسة الأهلي

انتقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي لفترة مقبلة.

"نادي جون".. رد قوي من رئيس قناة الأهلي السابق على تعليق ناقد رياضي حول موقف الخطيب

دخل الثنائي محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق والناقد الرياضي شادي عيسى، في جدال قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان محمود الخطيب قراره بعدم الترشح لانتخابات المارد الأحمر المقبلة.

أول تعليق من عماد متعب على قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لانتخابات الأهلي

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء.

الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة بياناً رسمياً لرفض قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالرحيل عن منصبه، خلال الفترة الحالية.

"تم تطبيق اللائحة".. فيريرا يستبعد محترف الزمالك بعد تأخره في العودة لمصر

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك سبب عدم تواجد المحترف الأنجولي شيكوبانزا بقائمة الفريق التي ستواجه المصري.

أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة: من 29 ألفا إلى ربع مليون جنيه إسترليني

يمتلك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أسطولًا مميزًا من السيارات الفاخرة والرياضية، يعكس حجم النجاح الذي حققه على مدار مسيرته الكروية، سواء من خلال الألقاب الفردية أو البطولات الجماعية مع "الريدز"، ويُعرف صلاح بذوقه الرفيع في اختيار السيارات، حيث شوهد في عدة مناسبات وهو يقود سيارات من طرازات راقية مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس.

"أبرزهم متحولة جنسيًا".. علاقات غرامية مختلفة لمبابي بعد شائعة ارتباطه بشقيقة جورجينا

تصدر النجم الفرنسي كليان مبابي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد ظهوره رفقة إيفانا رودريجيز شقيقة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"واقفة جنبي من البداية ".. 15 صورة أظهرت قوة علاقة محمد صلاح وزوجته ماجي

يحيط النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي حياته الشخصية بالسرية باستثناء اللقطات التي يرغب في أن تظهر بها أسرته معه.

لم يفز منذ 3 سنوات و 4 أشهر.. رقم سلبي للزمالك ضد المصري البورسعيدي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكسر رقمه السلبي وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، عندنا يواجه المصري البورسعيدي مساء اليوم.

نادي قبرصي يعلن التعاقد مع نجل احمد حسام ميدو

أعلن نادي Achyronas Onisilos القبرصي إتمام التعاقد مع علي نجل نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام ميدو.

"القلب ينبض".. 15 صورة من احتفاء حساب الدوري الإسباني بيوسف الشريف

احتفى الحساب الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم "لليجا"، بعودة الممثل المصري يوسف الشريف إلى ملعب فريق فالنسيا، بعد سنوات من ظهوره مع الفريق، خلال عمل فيلمه المعروف "العالمي".