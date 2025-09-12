كتب- محمد عبد السلام:

يمتلك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أسطولًا مميزًا من السيارات الفاخرة والرياضية، يعكس حجم النجاح الذي حققه على مدار مسيرته الكروية، سواء من خلال الألقاب الفردية أو البطولات الجماعية مع "الريدز"، ويُعرف صلاح بذوقه الرفيع في اختيار السيارات، حيث شوهد في عدة مناسبات وهو يقود سيارات من طرازات راقية مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن صلاح يمتلك سيارات باهظة الثمن تُعتبر من بين الأكثر طلبًا بين لاعبي كرة القدم حول العالم، وتأتي سيارة "بنتلي كونتيننتال GT" على رأس القائمة، وهي واحدة من السيارات المفضلة لدى نجوم المستطيل الأخضر.

وفي عام 2019، احتلت هذه السيارة المرتبة الثانية في قائمة أكثر السيارات اقتناءً من قبل اللاعبين، بعد سيارة رانج روفر سبورت SVR.

وفيما يلي أبرز سيارات محمد صلاح وأسعارها وفقًا للتقارير الصحفية:

1. Bentley Continental GT

السعر: 160 ألف جنيه إسترليني (حوالي 10,455,36 جنيه مصري)

سيارة فاخرة بريطانية الصنع، مزودة بمحرك V12.

تبلغ سرعتها القصوى 210 ميل/ساعة.

من أكثر السيارات شيوعًا بين لاعبي كرة القدم.

2. Lamborghini Aventador

السعر: 271 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,708,766 جنيه مصري)

سيارة خارقة إيطالية الصنع، وتُعد الأسرع في أسطول صلاح.

تصل سرعتها إلى 218 ميل/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 2.9 ثانية فقط.

3. Mercedes AMG GLE Coupe

السعر: 65 ألف جنيه إسترليني (حوالي 4,247,49 جنيه مصري)

سيارة SUV رياضية تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو.

تولد قوة 367 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر.

اختيار مثالي للتنقل اليومي والتدريبات.

4. Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

السعر: 176 ألف جنيه إسترليني (حوالي 11,500,896 جنيه مصري)

واحدة من أغلى السيارات التي طرحتها مرسيدس.

بمحرك V8 سعة 6.3 لتر يولد 571 حصانًا، تتسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 3.8 ثانية.

سرعتها القصوى تبلغ 197 ميل/ساعة.

5. Audi Q7

السعر: 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري)

سيارة ألمانية تتميز بالاعتمادية والثبات.

استخدمها سابقًا نجوم نادي برشلونة خلال فترة رعاية أودي للنادي.

6. Toyota Camry

السعر: 29 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1,895,034 جنيه مصري)

تُعد الأرخص ضمن أسطول سيارات صلاح.

اقتناها أثناء فترة احترافه في تشيلسي.

سرعتها القصوى تبلغ 111 ميل/ساعة فقط، لكنها سيارة عملية وموثوقة.

إجمالي قيمة هذه السيارات: يُقدر إجمالي قيمة السيارات التي يمتلكها محمد صلاح بحوالي 755 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبًا 49,317,77 جنيه مصري.

