قصص متفوتكش.. قرار مفاجئ من الخطيب.. والأسماء المرشحة لرئاسة الأهلي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها قرار الخطيب بعدم الترشح لانتخابات رئاسة الأهلي المقبلة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

محمود الخطيب ورئاسة الأهلي.. "قرار مفاجيء واتصالات الساعات الأخيرة" (تغطية خاصة )

فاجأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارته خلال اجتماعهم مساء يوم الخميس الماضي بقراره بعدم خوض انتخابات المجلس بالدورة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"وزير سابق ورجل أعمال".. أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

فتح قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بعدم الترشح لانتخابات النادي خلال الدورة المقبلة، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، الباب أمام الكثير من التكهنات حول من سيخلف الخطيب في رئاسة المارد الأحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سبب شخصي".. الخطيب يبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي برغبته في عدم خوض الانتخابات المقبلة

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء خلال الدورة المقبلة، بسبب بعض الظروف الصحية الخاصة به.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أسطورة توتنهام ونجم إنجلترا السابق يعلن إصابته بالسرطان

كشف جراهام روبرتس أسطورة توتنهام ومنتخب إنجلترا الأسبق أنه يخضع لعلاج من سرطان البروستاتا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رجعنا يا صاحبي.. بالفيديو علي معلول والمثلوثي في مران الصفاقسي التونسي

شارك ثنائي الأهلي والزمالك السابقين علي معلول وحمزة المثلوثي، في مران فريقهما الجديد الصفاقسي التونسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول مصرية.. ليلى البحيري تحقق إنجازا تاريخيا مع نورشيلاند الدنماركي

حققت المصرية ليلى البحيري لاعبة نادي نورشيلاند الدنماركي، إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعد تسجيلها في النسخة الأولى من بطولة كأس أوروبا للسيدات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟

اضطر لامين يامال لاعب برشلونة، للعودة إلى إسبانيا بمفرده بعدما فقد جواز سفره، أثناء وجوده مع منتخب بلاده في مباراة تركيا، بتصفيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خلاف بين ثنائي برشلونة بسبب صديقتهما

نشبت أزمة بين ثنائي برشلونة فيرمين لوبيز وجافي، وصلت إلى حد الاشتباك بينهما، رغم صداقتهما التي بدأت منذ وجودهما في أكاديمية النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبناء ليونيل ميسي الثلاثة: كل ما تريد معرفته عن ماتيو وتياجو وسيرو

عندما قاد ليونيل ميسي الأرجنتين في الفوز على فرنسا بالمباراة النهائية لكأس العالم 2022، كان لديه ثلاثة مشجعين مهمين للغاية يشجعونه، أبناؤه ماتيو وتياجو وسيرو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دون الأهلي والزمالك.. 5 أندية لم تتلقى الهزيمة في الدوري المصري

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماهو مرض الخطيب الذي يرغب في عدم الترشح لرئاسة الأهلي بسببه؟

أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال اجتماع عُقد مساء يوم أمس الخميس بعزمه عدم الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا