4 صور من احتفال مؤمن زكريا وزوجته بعيد ميلاد نجلتهما

كتب - نهى خورشيد

احتفل مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته ريهام الشيمي بعيد ميلاد نجلتهما "نيللي".

ونشرت ريهام عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من عيد ميلاد نيللي الثالث على أنغام أغنية "كل حاجة فيها حلوة".

وكان مؤمن زكريا احتفل بخطوبته على ريهام الشيمي في أغسطس 2015، وبعد عامين فقط دخل الثنائي عش الزوجية في 2017.

ورزق الثنائي بالمولود الأول "مالك"، ورغم إصابة مؤمن بمرض خطير وتأكيد الأطباء على صعوبة انجبهما طفل أخر، الإ أنهما احتفلا في سبتمبر 2022 بقدوم مولودتهم الثانية "نيللي".