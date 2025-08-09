"أين ومتى ولماذا؟".. أول تعليق من صلاح على استشهاد لاعب فلسطيني

كتب - محمد القرش:

علق محمد صلاح نجم نادي ليفربول على استشهاد اللاعب الفلسطيني، سليمان العبيد، الشهير بـ "بيليه" الكرة الفلسطينية.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نعي للاعب الفلسطيني، حيث كتب عبر منصة "إكس": "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا يُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

وقام محمد صلاح بإعادة نشر "التوتية"، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

وتوفى اللاعب الفلسطيني بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

من هو سليمان العبيد؟

وولد سليمان العبيد الملقب بـ"الغزال"، "الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، "بيليه الكرة الفلسطينية"، يوم 24 مارس 1984، في غزة، ولديه ولدان وثلاث بنات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا