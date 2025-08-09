مباريات الأمس
"أين ومتى ولماذا؟".. أول تعليق من صلاح على استشهاد لاعب فلسطيني

07:42 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

علق محمد صلاح نجم نادي ليفربول على استشهاد اللاعب الفلسطيني، سليمان العبيد، الشهير بـ "بيليه" الكرة الفلسطينية.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نعي للاعب الفلسطيني، حيث كتب عبر منصة "إكس": "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا يُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".

وقام محمد صلاح بإعادة نشر "التوتية"، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وتوفى اللاعب الفلسطيني بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

من هو سليمان العبيد؟

وولد سليمان العبيد الملقب بـ"الغزال"، "الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، "بيليه الكرة الفلسطينية"، يوم 24 مارس 1984، في غزة، ولديه ولدان وثلاث بنات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح صلاح صلاح وفلسطين فلسطين
