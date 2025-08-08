5 أشقاء أحدهم مغمور.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أكرم توفيق

كتب - يوسف محمد:

ضمت الملاعب المصرية طوال تاريخها الكثير من الأشقاء، الذين نجحوا في كتابة أسمائهم في تاريخ الساحرة المستديرة أو على البساط الأخضر المصري، من بين هذه العائلات عائلة أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، التي تضم أكثر من لاعب كرة قدم بخلاف أكرم.

واكتسب أكرم جماهيرية وشعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، نظرا للمستويات الكبيرة التي قدمها مع الأهلي في الفترة الماضية، والروح العالية التي كان يتمتع بها اللاعب، التي ميزته عن غيره من اللاعبين في مركزه.

وانتقل أكرم توفيق مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى فريق الشمال القطري في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وبعيدا عن الجانب الرياضي في حياة أكرم توفيق، إلا أن حياته الشخصية والعائلية في الفترة الماضية حجزت مكانة كبيرة على الساحة، خاصة بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية، في سبتمبر من العام الماضي من سيدة تدعى هدير أبو نار.

أبرز المعلومات عن عائلة أكرم توفيق

ولد أكرم توفيق في نوفمبر من عام 1997 بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، لعائلة بها خمسة أبناء كان ترتيبه بينهم الرابع.

وتوفيق ولد في عائلة رياضية كبيرة، نجحت في تهيئة المناخ المناسب له بشكل قوي لتحقيق أحلامه في كرة القدم، والوصول إلى أعلى المستويات فهو الشقيق الأصغر لاثنين من أشهر لاعبي الكرة المصرية وهما عبد العزيز توفيق وأحمد توفيق.

وعبد العزيز توفيق شقيق أكرم، كان له مسيرة مميزة في كرة القدم وبشكل خاص داخل صفوف طلائع الجيش قبل الاعتزال، فيما يتمتع شقيقه الآخر أحمد بمسيرة قد تفوق عبد العزيز، حيث لعب أحمد في صفوف الزمالك، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش ويتواجد حاليا في صفوف نادي بيراميدز.

وبخلاف عبد العزيز وأحمد، فإن حاتم شقيق أكرم يمارس هو الآخر كرة القدم بشكل احترافي، لكن في المستويات الأدنى حيث سبق له اللعب في الدرجة الثانية رفقة نادي المنصورة.

وبعيدا عن الرباعي توفيق الذين أثروا ملاعب كرة القدم المصرية، إلا أن العائلة بها فرد خامس ولكنه لم يمارس كر القدم بشكل احترافي، هو محمد توفيق الأخ الأكبر لأكرم توفيق لاعب الشمال القطري.

زوجة أكرم توفيق

وتزوج توفيق مرتين، المرة الأولى في عام 2020 من سيدة تدعى شيماء والتي انجبت له طفلين، ولد وبنت، وهما "سميرة وتوفيق".

وتفاجأ الوسط الرياضي بشكل كامل في سبتمبر من عام 2024، بانتشار خبر زواج نجم الأهلي السابق للمرة الثانية، من سيدة تدعى هدير أبو نار والتي تعمل كصانعة محتوى على السوشيال ميديا.

وأبو نار، درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة طنطا، يعيش الثنائي معا حاليا في قطر.

وسبق لزوجة توفيق الثانية، المشاركة في بعض الأعمال السينمائية والفنية مثل مسلسل دايما عامر، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس مع أحمد مكي.

