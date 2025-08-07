مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

"خرزة زرقا".. 16 صورة لزوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك

02:16 ص الخميس 07 أغسطس 2025
background

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد متابعيها على "إنستجرام مجموعة من الصورة.

ونشرت حنين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة، مع وضع رمز تعبيري قلوب و"خرزة زرقاء".

وفي سياق متصل يستعد محمد عواد، لخوض أول مباراة رفقة نادي الزمالك في الموسم الجديد، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حنين حسام زوجة محمد عواد محمد عواد زوجة محمد عواد محمد عواد وزوجته
عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام