شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد متابعيها على "إنستجرام مجموعة من الصورة.

ونشرت حنين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة، مع وضع رمز تعبيري قلوب و"خرزة زرقاء".

وفي سياق متصل يستعد محمد عواد، لخوض أول مباراة رفقة نادي الزمالك في الموسم الجديد، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

