محمد صلاح ينشر صورة لحذائه.. ما التفاصيل؟

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، للحذاء الخاص به والذي شارك به في مباراة أتليتك بلباو الودية الأخيرة.

وخطف الحذاء الذي نشره صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، الأنظار بشكل كبير، خاصة بعدما ظهر على الحذاء علم مصر، بالإضافة إلى أنه حمل اسم النجم المصري أيضًا.

وكان محمد صلاح نجح في تسجيل هدف في مباراة ليفربول الودية الأخيرة أمام أتلتيك بلباو الإسباني، والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد صلاح لخوض أول مباراة في الموسم الجديد مع ليفربول، يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتقام مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ويمبلي".

