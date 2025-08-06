مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح ينشر صورة لحذائه.. ما التفاصيل؟

03:55 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (11) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، للحذاء الخاص به والذي شارك به في مباراة أتليتك بلباو الودية الأخيرة.

وخطف الحذاء الذي نشره صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، الأنظار بشكل كبير، خاصة بعدما ظهر على الحذاء علم مصر، بالإضافة إلى أنه حمل اسم النجم المصري أيضًا.

وكان محمد صلاح نجح في تسجيل هدف في مباراة ليفربول الودية الأخيرة أمام أتلتيك بلباو الإسباني، والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد صلاح لخوض أول مباراة في الموسم الجديد مع ليفربول، يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتقام مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ويمبلي".

أقرأ أيضًا:

أبرز المعلومات عن يان ماتيوس صفقة الزمالك المحتملة

تفاحة فاسدة بغرفة الملابس.. ماذا قالت المواقع البلجيكية عن انتقال الدباغ إلى الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح حذاء محمد صلاح ليفربول الإنجليزي موعد مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية ليفربول وكريستال بالاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل