كتب - يوسف محمد:

كشفت حنان زوجة نجم المنتخب المصري ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، عن بعض المعلومات الجديدة الخاصة بحياتها وبشكل خاص عن عمرها.

وتعرف زوجة محمد النني بتفاعلها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص "إنستجرام"، حيث تحرص دائما على مشاركة متابعيها العديد من اللحظات المميزة عبر حسابها الرسمي.

عمر زوجة محمد النني الثاني

وأجابت حنان على أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجه لها سؤالاً عن عمرها، وكانت إجابتها إنها تبلغ من العمر 32 عاما.

وأشارت زوجة نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، أنها من مواليد عام 1993 بدولة المغرب.

انتماء زوجة محمد النني الكروي

ووجه أحد المتابعين لزوجة النني على إنستجرام، سؤالا عن انتمائها الكوري، وما إذا كانت تشجع الأهلي أم الزمالك"، وكانت إجابتها: "مكان ما محمد موجود أشجع".

وكانت زوجة محمد النني الثانية حنان، أعلنت منذ فترة زواجها من نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، من خلال نشرة مجموعة من الصور لهما معا على "إنستجرام".

والجدير بالذكر أن النني يعيش رفقة زوجته الثانية حنان حاليا، في دولة الإمارات حيث يتواجد النجم المصري رفقة فريق الجزيرة الإماراتي.

