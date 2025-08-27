مباريات الأمس
كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

صور جديدة لـ النني بالزي المغربي في حفل زفافه الثاني

02:15 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
    زوجة محمد النني الثانية
    زوجة محمد النني الثانية (19)
    زوجة محمد النني الثانية (20)
كتب- نهى خورشيد:

ظهر محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق بزي مغربي أخضر خلال حفل زفافه الثاني على زوجته البلوجر المغربية حنان.

صور جديدة من حفل زفاف النني الثاني

وشاركت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورتين جديدتين من زفافها على النني على الطريقة المغربية.

وكانت حنان شاركت متابعيها قبل أيام بالصور الأولي من حفل الزفاف، دون أن يعلن النني حتي الآن زواجه للمرة الثانية وموقفه من زوجته الأولي آمال الحناوي التي لا تزال تترك صورهما معاً على حساباتها الشخصية.

