أثارت صانعة المحتوى المغربية حنان زوجة نجم الجزيرة الاماراتي ومنتخب مصر محمد النني، حالة واسعة من الجدل بعد تعليقها على سؤال أحد متابعيها على "إنستجرام"، حول خطف الزوج من زوجته الأولى".

زوجة محمد النني الثانية ترد على سؤال أحد متابعيها

ونشرت زوجة النني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، سؤال جاء لها عبر لعبة الاسئلة على ستوري "إنستجرام"، جاء نصه كالتالي: "تعليق على ستوري خطف الزوج من عائلته، الأولى إجابتك الشيطان يزين المرأة الغربية عنه وأنت ماشاء الله متبرجة فسهلتي طريقه".

وردت زوجة النني الثانية على السؤال، فكتبت: "اللي حاطة مكياج متبرجة، اللي لابسة جينز وتيشرت حتى لو مغطية شعرها متبرجة واللي حاطة عطر متبرجة".

وأضافت: "التبرج يشمل أي زينة أو ما يظهر جمال المرأة وجاذبيتها، سواء كان ذلك في ملابسها أو في زينتها المكتسبة كالمكياج".

واختتمت: "فهنيئا اللي ملتزمة باللباس الشرعي وعارفة معنى التبرج، وكافية لسانها عن غيرها وتنصح بالحسنى".

وكانت زوجة محمد النني الثانية حنان، أعلنت منذ فترة زواجها من نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، من خلال نشرة مجموعة من الصور لهما معا على "إنستجرام"