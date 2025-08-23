كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها رسالة غامضة من زوجة النني الأولى، ورفع صن داونز قضية ضد بيتسو موسيماني.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

كيف علق يانيك فيريرا مدرب الزمالك على هدف شيكو بانزا ؟ (صورة)

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا سعادته بالجملة الفنية التي سُجِل بها الهدف الثاني خلال مباراتهم أمام نظيرهم موردن سبورت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"فيضانات وأمطار".. 5 صور من غرق ملعب الكامب نو بعد أعمال التجديد

تعرّض ملعب كامب نو في برشلونة لفيضانات بسبب عاصفة صيفية، هو ما قد يعيق النادي الكتالوني في العودة لخوض مبارياته بعد غياب الموسم الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حياة أو موت".. تعليق قوي من حسام المندوه بخصوص أرض الزمالك في أكتوبر

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينها للأهلي والزمالك وبيراميدز".. الرابطة تعدل مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من الدوري

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من دوري Nile طبقاً للموافقات؛ نظرا لتعديل الاتحاد الإفريقي مواعيد مباراتي نادي بيراميدز في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صن داونز يكسب قضية ضد بيتسو موسيماني بسبب العمولات.. ما علاقة الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، فوز إدارة نادي ماميلودي صن داونز القضية القضائية التي تم رفعها ضد المدرب الأسبق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ووكالة MT Sports.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شيكابالا يهنئ هنادي منها بهذه المناسبة

هنأ محمود عبد الرازق قائد نادي الزمالك السابق، الفنانة هنادي مهنا بعد نجاح مسلسلها الجديد وهو مسلسل "ما تراه ليس كما تبدو".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ولك مثل ما فعلت".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولي

شاركت آمال الحناوي الزوجة الأولي لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق، متابعيها برسالة غامضة عبر خاصية الاستوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تلفزيونات ومحلات جزارة".. 12 صورة ومهن آباء نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

وراء كل لاعب كرة قدم ناجح قصة كفاح طويلة تبدأ من داخل الأسرة، من بيت قدم الكثير ليصل الابن إلى قمة النجومية، وبينما تتجه الأنظار إلى اللاعبين في الملاعب، نادرًا ما يعرف الناس شيئًا عن أسرهم، وخصوصًا عن آبائهم الذين عملوا في مهن بسيطة وشريفة، كانت بمثابة الأرضية الصلبة لانطلاقة أبنائهم نحو الشهرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف حقيقة توقف الحفر في ستاد النادي

صرح الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "قهوة فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "MBC مصر"، بعدد من التفاصيل المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد إعلان تاريخ الزفاف.. 22 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الثانية

كشفت زوجة النني الثانية بعض الصور من حفل زفافهما وذلك على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من زواجهما، ولم يتم الإعلان عن الخبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

