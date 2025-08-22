كتب - يوسف محمد:

علقت رباب صلاح شقيقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على تتويج شقيقها بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ونشرت رباب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، صورتين لشقيقها وكتبت: "بين الصوره دى ودى سنين مرت كالريح، ولكن حصل فيها حاجات كتير ومجهود كبير وتضحيات كتير كتير، شوفت فيها اخويا بيتغرب وبيتعب ويسافر وطفولته كلها كانت على الطريق، بيجرى ورا حلم كبير لطفل صغير المستقبل مبهم قدامه".

وأضافت: "كنا أطفال وبقلب الأخت الكبيرة، استنى أخويا يرجع مقدرش أنام قبل مايرجع ومجرد ما يرجع قلبى يطمئن، وبعدين التضحيات زادت وبقا ينام برا البيت فى النادى، وشويه وسافر وقلبى يتخلع معاه علشان أخويا بيبعد ويسافر ومش بشوفه كل يوم ويبعد ويضحى وأحنا معاه نضحي ومش بنشوفه غير مرة أو اتنين فى السنة ويبقى يومين وخلاص".

واختتمت: "التضحيات تزيد والضغوطات تزيد، مازلت أبحث عن أخويا الطفل الصغير اللى قضيت معاه طفولتى وقلبى يتخلع عليه كل ما يبعد، بس يكفينى فخراً المستوى اللى وصلتله، حلمك اللى حققته يا حبيبى، ربنا يحفظك ويحميك وتحقق أكتر وأكتر".

وكان محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي 2024-2025، للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حققها في مناسبتين من قبل.

ويذكر أن صلاح حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 29 هدفا، بالإضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في الموسم.

