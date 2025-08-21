كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها استمتاع جنازة والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، حفل زفاف محمد النني، ونعي شيكابالا للاعب الزمالك السابق.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

شيكابالا ينعى رزاق سيسيه لاعب الزمالك السابق

قدم محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك المعتزل، النعي للاعب الدولي البنيني رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق.

" ملئ بالأخطاء".. المستشار القانوني للزمالك يطالب بمحاسبة المتسبب في بيان وزارة الإسكان

طالب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، بضرورة محاسبة صاحب صياغة بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر.

شخصيات رياضية تشارك في عزاء والد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي – صور

حرص عدد من الشخصيات الرياضية في مصر، اليوم الأربعاء، على المشاركة في عزاء والد حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بمسقط رأسه مدينة الحامول في كفر الشيخ.

كهربا يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ (صور)

شارك اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في مراسم عزاء والد حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

بالطريقة المغربية.. 3 صور جديدة من حفل زفاف النني على زوجته الثانية

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لـ محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وارسنال الأسبق، متابعيها بصور جديدة من حفل زفافهما.

"تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا

لا صوت يعلو في الفترة الماضية فوق صوت قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، والتي تصدرت حيدث الوسط الرياضي بسبب الأنباء التي طالت وفاته بداية من توجيه اتهامات لزوجته بالتجارة في الأعضاء حتى المطالبة بتشريح جثته.

"بفستان تايجر" 15 صورة لزوجة محمد عواد من ستديو برنامج رياضي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

بعد احتفاله بعيد ميلادها.. 25 صور وأبرز المعلومات عن زوجة حازم إمام

يُعد حازم إمام وزوجته قدرية داوود من أبرز الثنائيات المعروفة في الوسط الكروي المصري، إذ تجمعهما قصة حب بدأت بالصدفة في عمل خيري ليتوج بعد ذلك بزواج.

"في يناير".. وكيل توفيق محمد يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال للأهلي

كشف محمد سلامة وكيل الظهير الأيسر لفريق بتروجيت توفيق محمد، حقيقة اقتراب اللاعب من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.

أحمد شوبير يعلق على هدف عمرو السولية في مباراة سيراميكا وإنبي

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تألق لاعب سيراميكا كليوباترا خلال مباراة فريقه أمام إنبي أمس، والتي انتهت بثنائية لصالح فريق سيراميكا.

"بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهدف الذي ألغي للنادي الإسماعيلي في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري.

