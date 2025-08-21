لاعبة تتعرض للتنمر بسبب "حب الشباب".. ودعم رياضي وسياسي

كتبت-هند عواد:

تعرضت سكاي ستاوت لاعبة كيلمارنوك الاسكتلندي، للتنمر، في يوم كان من المفترض أن يكون أحد أسعد أيام حياتها، عندما وقعت عقدا احترافيا مع ناديها، وتم إعلان الأمر على الصفحات الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي.

سكاي ستاوت صاحبة الـ 16 عاما، تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب في وجهها، بعد ساعات فقط من مشاركة الصور الأولى لها بالزي الأزرق والأبيض، ليقرر كيلمارنوك إزالة المنشور بعد التعليقات السلبية.

ودفعت موجة الإساءات التي تعرضت لها اللاعبة، دفعت عددا من النجوم ليس فقط من عالم كرة القدم، بل أيضا من عالم الرياضة بأسره، إلى التجمع حول سكاي.

وكانت منظمة كرة القدم Team Grassroots من أوائل المنظمات التي دعمت اللاعبة، وكتبت عبر "إكس": "أعلنت الصفحة الرسمية لفريق السيدات بنادي كيلمارنوك الاسكتلندي أمس أن النادي وقع عقدًا مع لاعبة خط الوسط سكاي ستاوت البالغة من العمر 16 عامًا".

وأضافت: "كان من المفترض أن يكون توقيع لاعبة شعبية على أول عقد احترافي لها لحظة تستحق الاعتزاز بها، إلا أن سكاي اضطرت إلى تحمل السخرية من المشجعين الجهلاء وغير المحترمين الذين بدأوا في إذلالها بسبب حب الشباب في وجهها".

واختتمت: "تصاعدت الأمور إلى الحد الذي قرر فيه النادي حذف جميع المنشورات التي تذكر سكاي ستاوت في محاولة لوقف التنمر من قبل الكارهين".كما أعرب رئيس الوزراء الأسكتلندي السابق حمزة يوسف عن دعمه، واصفًا المتصيدين بـ"الحزينين" و"المثيرين للشفقة".

وكتب عبر "إكس": "لقد وقعت سكاي ستاوت للتو مع كيلمارنوك، وفي سن السادسة عشر حققت بالفعل أكثر مما سيتمكن متصيديها من تحقيقه على الإطلاق، تخيل أن تكون رجلاً بالغًا يُسيء معاملة فتاة في السادسة عشرة من عمرها؟ يا لها من حياة حزينة، بائسة، وغير سعيدة يعيشها هؤلاء المتصيدون، أحسنت يا سكاي، هناك العديد من الأشخاص الجيدين الذين يشجعون نجاحك".