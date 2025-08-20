مباريات الأمس
بالطريقة المغربية.. 3 صور جديدة من حفل زفاف النني على زوجته الثانية

09:28 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    زفاف النني_
    زفاف محمد النني الثاني
كتب - نهى خورشيد

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لـ محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وارسنال الأسبق، متابعيها بصور جديدة من حفل زفافهما.

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من زفافها على النني على الطريقة المغربية مع إيموجي ملك وملكة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الجزيرة والمحترف بصفوفه الثنائي المصري النني وإبراهيم عادل لمواجهة نظيره الشارقة يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

زفاف محمد النني الثاني محمد الننى زوجة الننى الثانية البلوجر المغربية حنان حفل زفاف النني
