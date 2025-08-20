كتب - يوسف محمد:

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على التوجه إلى مستشفى أكتوبر المركز خلال الساعات الماضية، لدعم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، بعد وفاة والده أمس.

وكان السيد الشناوي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، لقى مصرعه أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، إثر تعرضه لحادث سير أليم على طريق الواحات.

وتوجه عدد من نجوم النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية إلى مستشفى أكتوبر المركزي للتواجد بجوار زميلهم وتقديم واجب العزاء له، على رأسهم محمد يوسف المدير الرياضي للمارد الأحمر.

كما حرص عدد من لاعبي الفريق على التواجد في المستشفى رفقة محمد الشناوي بالمستشفى قبل استلام جثمان والده، من بينهم، مصطفى شوبير، إمام عاشور، بالإضافة إلى نجم الفريق السابق وليد سليمان وغيرهم من لاعبي الفريق سواء الحاليين أو نجوم الفريق السابقين.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أنه تم نقل جثمان والد حارس مرمى الأهلي إلى مستشفى أكتوبر المركز عقب الحادث مباشرة.

وأشار المصدر ذاته، أن صلاة الجنازة على الراحل ستقام اليوم عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

