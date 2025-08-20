مباريات الأمس
جميع المباريات

نجم الزمالك يعزي محمد الشناوي في وفاة والده

06:23 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
background

كتب - يوسف محمد:

حرص ناصر ماهر نجم وسط نادي الزمالك، على نعي السيد الشناوي والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس ال

وكان والد محمد الشناوي، رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد تعرضه لحادث سير أليم على طريق الواحات.

وكتب ماهر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خالص التعازي والمواساة لأخويا وزميلي وكابتن النادي الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده، ربنا يرحمه ويغفر له البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أنه تم نقل جثمان والد نجم النادي الأهلي إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وأشار المصدر ذاته، أن صلاة الجنازة على والد نجم الأهلي، ستكون اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر، على أن يقام العزاء مساء اليوم أيضًا في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

شوبير ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت بل رمز لهوية النادي


والد محمد الشناوي محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي النادي الأهلي ناصر ماهر نادي الزمالك
