دموع مشجعة سودانية بعد الهدف الثاني لمنتخب العراق (فيديو)

كتب : محمد القرش

09:15 م 06/12/2025

منتخب العراق

شهد استاد "974" في دولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العرب 2025 لقطة مؤثرة خلال مباراة السودان والعراق.

وفي الدقيقة 84 التقطت كاميرات المباراة دموع مشجعة سودانية بعد تسجيل المنتخب العراقي الهدف الثاني في مرمى منتخبها.

وانتهت المباراة بفوز العراق بهدفين دون رد على السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العرب.

وتأهل المنتخب العراقي الى ربع النهائي بعد حصوله على 6 نقاط بفضل الفوز على البحرين والسودان.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السوداني نظيره البحريني في الجولة الثالثة.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

