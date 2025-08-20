مباريات الأمس
أثناء بحثه عن طعام لابنته المريضة.. استشهاد لاعب كرة السلة محمد شعلان برصاص قوات الاحتلال

01:33 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
    وفاة لاعب كرة السلة الفلسطيني
كتب-هند عواد:

استشهد لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة محمد شعلان، عن عمر يناهز 40 عاما، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء حصوله على المساعدات الغذائية.

وذكر موقع "النجاح الإخباري" الفلسطيني، أن محمد شعلان، استشهد بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال، أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية، في خان يونس لإطعام أطفاله.

وأضاف الموقع، أن طفلته "مريم" تعاني من فشل كلوي وتسمم حاد في الدم، وكان شعلان يحاول الحصول على طعام لها.

جدير بالذكر أن محمد شعلان صاحب الـ40 عاما، كان من أبرز لاعبي السلة في فلسطين، ولعب لعدة أندية مثل: خدمات خان يونس، غزة الرياضي، خدمات جباليا، خدمات البريج، وخدمات المغازي.

محمد شعلان لاعب كرة سلة فلسطيني وفاة محمد شعلان لاعب منتخب فلسطين منتخب فلسطين
