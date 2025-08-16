"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

كتبت-هند عواد

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تحرك الأهلي ضد حكم مباراة فاركو، وزفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي، إضافة إلى بكاء محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو

علق فتحى سند رئيس قناة الزمالك الأسبق، على المستوى الذي يقدمه الفريق الكروي بالقلعة الحمراء في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز..

حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بخصوص هدف فاركو أمام الأهلي

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد صحة هدف فريق فاركو في مرمى النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل"..

قرار من الأهلي ضد حكم مباراة الفريق أمام فاركو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الحكم محمد معروف حكم مباراة الفريق ضد فاركو، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري..

"بكاء واحتفال".. محمد صلاح يكرم جوتا بطريقة خاصة خلال مباراة بورنموث

افتتح النجم المصري محمد صلاح مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2025-2026، رفقة فريق ليفربول بتسجيل هدف في مباراة فريقه أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالبريميرليج..

"من شقة إيجار إلى القصر".. قصة 30 دقيقة غيرت حياة كريستيانو رونالدو وجورجينا

الساعة الخامسة مساء يوم خميس من صيف عام 2016، كانت جورجينا رودريجز تستعد لمغادرة عملها في متجر مبيعات جوتشي بمنطقة في مدريد، لكن أحد زملائها طلب منها البقاء 30 دقيقة لمساعدة عميل، وهو ماغير حياتها إلى الآن، كان العميل هو كريستيانو رونالدو..

"على أنغام قسم الشكاوي وأنا والقمر".. رقص أحمد الجندي وزوجته مريم عامر

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من رقص البطل الأولمبي أحمد الجندي وزوجته مريم عامر حفل زفافهما..

بعد زواجها من أحمد الجندي البطل الأولمبي.. 20صورة وأبرز 10 معلومات عن مريم عامر

أقيم الجمعة، حفل زفاف مريم عامر والبطل الأولمبي أحمد الجندي في مدينة العلمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء..

"خطأ شوبير".. 5 صور ترصد رد فعل محمد الشناوي بعد هدف فاركو في مرمى الأهلي

خطف محمد الشناوي الأنظار خلال مباراة الأهلي وفاركو أمس ببطولة الدوري المصري، خلال جلوسه على مقاعد بدلاء المارد الأحمر..

وصفه بالقتل المعنوي.. 6 نقاط تلخص أزمة والد زيزو مع ولي أمر طالب بالمنيا

تصدر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، مواقع التواصل الاجتماعي والساحة الرياضية بشكل عام خلال الساعات الماضية، عقب تألقه في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو..

إمام عاشور ينشر صورة من صلاة الفجر ويعلق

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، متابعيه على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة من تأدية صلاة الفجر..