حفل زفاف وعيد ميلاد..نور الشربيني تشارك أجمل لحظاتها مع صديقتها

حرصت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربني، على تهنئة صديقتها بمناسبة عيد ميلادها من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معا على موقع "إنستجرام".

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين لها رفقة مجموعة من أصدقائها، لتهنئة صديقتها بعيد ميلادها.

وتعد الشربيني واحد من أبرز لاعبات الإسكواش في العالم، فهى تمتلك العديد من الألقاب والأرقام القياسية في هذه اللعبة، أبرزها حصد لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة، بالإضافة إلى تربعها على عرش التصنيف العالمي للعبة لفترات طويلة".

ويذكر أن الشربيني تزوجت في يوليو 2024، من لاعب فريق سبورتنج السابق لكرة اليد عمرو الحلو، الذي يعمل حاليا في تخصصه الدراسي كطبيب أسنان.